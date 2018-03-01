Гризманн забил сотый мяч за мадридский «Атлетико» 

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн забил сотый гол за «матрасников». Француз забил все четыре мяча в матче с «Леганесом» (4:0), первый из которых стал сотым для него в составе мадридцев. Всего в его активе теперь 103 мяча за «Атлетико».
Среди игроков испанских клубов за последние четыре сезона больше Гризманна забили Лионель Месси (”Барселона”, 183), Криштиану Роналду (”Реал”, 182), Луис Суарес (”Барселона”, 144) и Ариц Адурис («Атлетик», 104).
Гризманн перешел в «Атлетико» из «Реал Сосьедада» в 2014 году. С тех пор он провел за столичный клуб 192 матча во всех турнирах.