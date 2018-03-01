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«Атлетико» разгромил «Леганес», Гризманн забил семь мячей в двух играх
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«Атлетико» разгромил «Леганес», Гризманн забил семь мячей в двух играх 

Чемпионат.com 1 марта 2018
Фото: Чемпионат.com
В матче 26-го тура чемпионата Испании мадридский «Атлетико» на своём поле разгромил «Леганес» со счётом 4:0 (2:0). Все четыре мяча в составе «матрасников» забил французский нападающий Антуан Гризманн.
Напомним, в матче предыдущего тура с «Севильей» Гризманн оформил хет-трик. Таким образом, после игры с «Леганесом» на счету форварда сборной Франции стало 15 мячей в чемпионате, и он поднялся на четвёртое место в гонке бомбардиров, на один мяч опережая Криштиану Роналду.
«Атлетико» после 26 туров занимает второе место в первенстве и отстает от «Барселоны» на четыре очка.
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