«Атлетико» разгромил «Леганес», Гризманн забил семь мячей в двух играх

В матче 26-го тура чемпионата Испании мадридский «Атлетико» на своём поле разгромил «Леганес» со счётом 4:0 (2:0). Все четыре мяча в составе «матрасников» забил французский нападающий Антуан Гризманн Напомним, в матче предыдущего тура с «Севильей» Гризманн оформил хет-трик. Таким образом, после игры с «Леганесом» на счету форварда сборной Франции стало 15 мячей в чемпионате, и он поднялся на четвёртое место в гонке бомбардиров, на один мяч опережая Криштиану Роналду «Атлетико» после 26 туров занимает второе место в первенстве и отстает от «Барселоны» на четыре очка.