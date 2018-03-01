ГК «Ростов-Дон» сыграл вничью с «Астраханочкой»

Гандбольный клуб «Ростов-Дон» сыграл вничью с «Астраханочкой» в матче 20-го тура чемпионата России.

Как сообщает пресс-служба донской команды, состоявшаяся 28 февраля в Ростове-на-Дону встреча команд завершилась со счетом 33:33.

Главный тренер ГК «Ростов-Дон» Фредерик Бужан , комментируя итоги игры, заявил журналистам: «Нам нужно готовиться к матчам плей-офф и к тому, что решающие встречи придется играть на выезде. Мы знаем об этом уже больше недели, поэтому я не доволен агрессивностью своей команды. Нельзя забивать дома 33 гола и пропускать столько же в матче такой важности».

3 марта в Словении «Ростов-Дон» встретится с «Кримом Меркатором» в матче основного раунда Лиги чемпионов.