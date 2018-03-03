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Сборная России по регби лишилась шансов попасть на Кубок мира — 2019
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Сборная России по регби лишилась шансов попасть на Кубок мира — 2019 

Чемпионат.com 3 марта 2018
Фото: Свойкировский.рф
Мужская сборная России потеряла шансы сыграть на Кубке мира в 2019 году. Это стало известно после третьего матча чемпионата Европы, в котором россияне уступили сборной Румынии. Матч прошёл 3 марта в Клуже (Румыния) и завершился победой хозяев со счётом 25:15.
Для сохранения шансов на выход в финальную часть Кубка мира подопечным Марка МакДермотта нужно было победить с разницей в 20 и более очков. При этом россиянам требовалось набрать бонус и не позволить сопернику взять очки.
После поражения сборная России осталась на четвёртом месте в своей группе. Румыны идут вторыми, одержав две победы. Лидером группы является Грузия, выигравшая три матча из трёх.
Следующий матч российские регбисты проведут 10 марта со сборной Грузии. Игра пройдёт 10 марта на стадионе «Кубань» в Краснодаре.
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