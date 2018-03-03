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«Лада» обыграла «Крайову» в первом матче 1/4 финала Кубка ЕГФ
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«Лада» обыграла «Крайову» в первом матче 1/4 финала Кубка ЕГФ 

Чемпионат.com 3 марта 2018
Гандболистки «Лады» обыграли румынскую «Крайову» со счётом 25:23 в выездном матче четвертьфинала Кубка ЕГФ среди женских команд. Самой результативной в составе «Лады» стала Дарья Дмитриева, забившая 8 мячей. 6 раз отличилась Алёна Носикова. По три гола записали на свой счёт Полина Ведёхина и Анастасия Новосёлова.
Ответный четвертьфинальный матч Кубка ЕГФ в Тольятти состоится 10 марта.
Гандбол. Кубок ЕГФ. Женщины. 1/4 финала. Первый матч
«Крайова» (Крайова, Румыния) — «Лада» (Тольятти, Россия) — 23:25 (9:15).
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