«Лада» обыграла «Крайову» в первом матче 1/4 финала Кубка ЕГФ 

Гандболистки «Лады» обыграли румынскую «Крайову» со счётом 25:23 в выездном матче четвертьфинала Кубка ЕГФ среди женских команд. Самой результативной в составе «Лады» стала Дарья Дмитриева, забившая 8 мячей. 6 раз отличилась Алёна Носикова. По три гола записали на свой счёт Полина Ведёхина и Анастасия Новосёлова.
Ответный четвертьфинальный матч Кубка ЕГФ в Тольятти состоится 10 марта.
Гандбол. Кубок ЕГФ. Женщины. 1/4 финала. Первый матч
«Крайова» (Крайова, Румыния) — «Лада» (Тольятти, Россия) — 23:25 (9:15).