Матч Россия — Чехия может состояться в Ростове или Сочи

Об этом сообщает Sport24.ru. Напомним, встреча Россия — Чехия запланирована на 10 сентября 2018 года. Ранее стало известно, что 15 ноября 2018 года сборная России сыграет товарищеский матч с Германией в Лейпциге.