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Матч Россия — Чехия может состояться в Ростове или Сочи
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Матч Россия — Чехия может состояться в Ростове или Сочи 

Советский спорт 9 марта 2018
Фото: Южное Бутово
Об этом сообщает Sport24.ru.
Напомним, встреча Россия — Чехия запланирована на 10 сентября 2018 года.
Ранее стало известно, что 15 ноября 2018 года сборная России сыграет товарищеский матч с Германией в Лейпциге.
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