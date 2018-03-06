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Coca-Cola начала отбор юных игроков на роль подающих мячи на матчах ЧМ-2018
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Coca-Cola начала отбор юных игроков на роль подающих мячи на матчах ЧМ-2018 

Чемпионат.com 6 марта 2018
Фото: Чемпионат.com
За 100 дней до чемпионата мира 2018 года Coca-Cola начала отбор юных футболистов-любителей на роль подающих мячи на матчах мундиаля. Благодаря партнёрству компании с FIFA игроки всероссийских юношеских соревнований по футболу «Кожаный мяч» — 776 мальчиков и девочек из разных уголков России — получат шанс принять участие в матчах главного футбольного турнира планеты.
Возможность подавать мячи на матче открытия получит команда «Кожаного мяча» из любого региона России. Для остальных 63 матчей будут отобраны игроки из команд, базирующихся в городах—организаторах турнира. Шанс стать подающими мячи на матче открытия получат юные игроки-любители со всей страны. В конкурсе смогут принять участие команды, находящиеся в возрастной группе от 13 до 16 лет и зарегистрировавшиеся на участие в соревнованиях «Кожаный мяч — Кубок Coca-Cola» в 2018 году.
С описанием правил проведения отбора можно ознакомиться на сайте club-km.ru.
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