Гандболистки «Лады» разгромили майкопский АГУ-“Адыиф” со счётом 46:10 

В своем 20-м матче чемпионата России среди команд суперлиги спортсменки «Лады» победили волейболисток из Майкопа. Встреча состоялась в тольяттинском УСК «Олимп» накануне. «Понимая всю серьезность матча, наши игроки вышли максимально мобилизованными», — подчеркнул тренер «Лады» Александр Хомутов. По словам наставника, с первых секунд был заметен серьёзный настрой автоградских спортсменок. Свою задачу команда выполнила. В перерыве бросилось в глаза, что даже при крупном счёте все были по-прежнему напряжены до предела и рвались в бой, — отмечает пресс-служба клуба. Итог — победные 46:10. В следующем матче «Лада» сразится с румынской «Крайовой» в Тольятти 10 марта.
Фото: ГК «Лада»