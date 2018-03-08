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Гандболистки «Лады» разгромили майкопский АГУ-“Адыиф” со счётом 46:10
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Гандболистки «Лады» разгромили майкопский АГУ-“Адыиф” со счётом 46:10 

ТРК Губерния 8 марта 2018
Фото: ТРК Губерния
В своем 20-м матче чемпионата России среди команд суперлиги спортсменки «Лады» победили волейболисток из Майкопа. Встреча состоялась в тольяттинском УСК «Олимп» накануне. «Понимая всю серьезность матча, наши игроки вышли максимально мобилизованными», — подчеркнул тренер «Лады» Александр Хомутов. По словам наставника, с первых секунд был заметен серьёзный настрой автоградских спортсменок. Свою задачу команда выполнила. В перерыве бросилось в глаза, что даже при крупном счёте все были по-прежнему напряжены до предела и рвались в бой, — отмечает пресс-служба клуба. Итог — победные 46:10. В следующем матче «Лада» сразится с румынской «Крайовой» в Тольятти 10 марта.
Фото: ГК «Лада»
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В Тольятти женская сборная России по гандболу сыграет с румынками Гандболистки «Лады» уступили румынкам из «Крайовы» и выбыли из Кубка ЕГФ Гандбольный клуб "Лада" проиграл румынской команде "Крайова"
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