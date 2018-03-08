«Играли с первой до последней секунды»: тольяттинская «Лада» разгромила спортсменок из Майкопа

В среду, 7 марта, в Тольятти прошел матч предварительного этапа чемпионата России по гандболу. На поле встретились команды «Лада» и АГУ-«Адыиф» из Майкопа. Игра закончилась со счетом 46:10 в пользу тольяттинских спортсменок.

— Мы понимали, что нужно отрабатывать с первой до последней секунды. Как будто играем не с рядовой командой, а с лидерами турнирной таблицы, — рассказал тренер «Лады» Александр Хомутов

В следующий раз тольяттинские гандболистки выйдут на поле в субботу, 10 марта. В спорткомплексе «Олимп» они сыграют с рымынской «Крайовой» в четвертьфинале кубка ЕГФ.