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ГК «Ростов-Дон» обыграл «Бухарест» в ответном матче Лиги чемпионов
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ГК «Ростов-Дон» обыграл «Бухарест» в ответном матче Лиги чемпионов 

АиФ Ростов 11 марта 2018
Фото: АиФ Ростов
Как сообщает пресс-служба донского клуба, состоявшаяся 10 марта в Роствое-на-Дону встреча команд завершилась со счетом 25:24 в пользу хозяек площадки.
Главный тренер ГК «Ростов-Дон» Фредерик Бужан, комментируя итоги игры, заявил журналистам: «Играем с „Бухарестом“ не в первый раз, и могу сказать, что все встречи для нас очень сложные. В первом тайме мы не реализовали 11 моментов, не забили два пенальти, шесть раз теряли мяч. С такой статистикой трудно выигрывать».
Напомним, 11 февраля «Ростов-Дон» сыграл вничью с «Бухарестом» в третьем туре основного раунда Лиги чемпионов. Встреча команд завершилась со счетом 22:22.
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