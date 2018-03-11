ГК «Ростов-Дон» обыграл «Бухарест» в ответном матче Лиги чемпионов

Как сообщает пресс-служба донского клуба, состоявшаяся 10 марта в Роствое-на-Дону встреча команд завершилась со счетом 25:24 в пользу хозяек площадки.

Главный тренер ГК «Ростов-Дон» Фредерик Бужан , комментируя итоги игры, заявил журналистам: «Играем с „Бухарестом“ не в первый раз, и могу сказать, что все встречи для нас очень сложные. В первом тайме мы не реализовали 11 моментов, не забили два пенальти, шесть раз теряли мяч. С такой статистикой трудно выигрывать».

Напомним, 11 февраля «Ростов-Дон» сыграл вничью с «Бухарестом» в третьем туре основного раунда Лиги чемпионов. Встреча команд завершилась со счетом 22:22.