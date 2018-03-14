Задумавшимся о бойкоте чемпионата мира в России англичанам нашлась замена 

Сборная Словакии готова заменить команду Англии, если она бойкотирует чемпионат мира по футболу в России. Об этом заявил словацкий защитник Ян Дюрица, пишет «Спорт-Экспресс». В истории футбола есть подобные примеры: сборная Дании которая заменила Югославию на чемпионате Европы-92. 6 марта министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что официальные лица и чиновники могут бойкотировать чемпионат мира в России, если будет доказано, что российские власти причастны к отравлению шпиона Сергея Скрипаля. При этом речи об отказе игроков сборной от участия в турнире не шло.