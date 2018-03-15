Ещё
Иванова назначена на пост главного тренера женской сборной России по хоккею на траве
Далее:
Читайте также:
Ещё

Иванова назначена на пост главного тренера женской сборной России по хоккею на траве 

ТАСС 15 марта 2018
ТАСС, 15 марта. Светлана Иванова возглавила женскую сборную России по хоккею на траве. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея на траве России (ФХТР).
За назначение Ивановой на пост главного тренера национальной команды проголосовало большинство членов исполкома ФХТР.
Иванова входила в тренерский штаб женской команды «Динамо-Электросталь», которая в 2017 году стала бронзовым призером чемпионата России. В качестве игрока она дважды занимала призовые места в Кубке европейских чемпионов, а также является бронзовым призером чемпионата Европы в Гибралтаре.
ТАСС: последние новости
Алаев: РФС не сомневается, что тренеры сборной России справятся с потерями игроков Египтяне проведут контрольные матчи с командами Бельгии, Колумбии и Кувейта перед ЧМ-2018 Команда Виктории Моисеевой стартует на чемпионате мира по керлингу
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Глава ФИФА пошутил про допинг в сборной России10
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста3
Новая «бомба» для России от WADA19
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната8
Прояснилась ситуация с ЧМ-201843
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение