Иванова назначена на пост главного тренера женской сборной России по хоккею на траве

ТАСС , 15 марта. Светлана Иванова возглавила женскую сборную России по хоккею на траве. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея на траве России (ФХТР).

За назначение Ивановой на пост главного тренера национальной команды проголосовало большинство членов исполкома ФХТР.

Иванова входила в тренерский штаб женской команды «Динамо-Электросталь», которая в 2017 году стала бронзовым призером чемпионата России. В качестве игрока она дважды занимала призовые места в Кубке европейских чемпионов, а также является бронзовым призером чемпионата Европы в Гибралтаре.