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Хулен Лопетеги: У Мораты есть явный шанс сыграть на чемпионате мира-2018
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Хулен Лопетеги: У Мораты есть явный шанс сыграть на чемпионате мира-2018 

Советский спорт 14 часов назад
Фото: Soccer News
«У Мораты есть явный шанс сыграть на чемпионате мира. В последнее время он мало играл из-за физических кондиций. Мората в наших планах и у него реальный шанс на то, чтобы поехать в составе сборной на ЧМ-2018. Коста? Когда он показывал хороший уровень футбола, то всегда был в сборной», — цитирует Лопетеги Football Espana.
На счету Мораты в текущем сезоне чемпионата Англии 24 матча, в которых он забил 10 голов и отдал пять голевых передач.
Чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.
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