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«Депортиво» и «Леганес» разошлись миром в чемпионате Испании
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«Депортиво» и «Леганес» разошлись миром в чемпионате Испании 

Газета.Ru 11 часов назад
Фото: Газета.Ru
«Депортиво» и «Леганес» сыграли вничью в матче чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счетом 1:1, сообщает "Советский спорт".
Забитыми мячами отметились Ален Халилович и Рауль Альбентоса.
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