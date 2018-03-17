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«Чеховские медведи» вышли в «Финал четырёх» Кубка России по гандболу
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«Чеховские медведи» вышли в «Финал четырёх» Кубка России по гандболу 

Чемпионат.com 9 часов назад
«Чеховские медведи» стали последним участником «Финала четырёх» Кубка России по гандболу среди мужских команд. В четвертьфинале, прошедшем в Будёновске, гости из Чехова обыграли «Динамо-Виктор» со счётом 28:25. Самым результативным в составе победителей стал Дмитрий Санталов, забивший 7 мячей. На счету лучшего бомбардира хозяев Антона Отрезова 6 голов.
В «Финал четырёх» Кубка России, который состоится с 24 по 26 мая, ранее пробились «СГАУ-Саратов», «Спартак» и СКИФ. Действующим обладателем трофея является краснодарский СКИФ.
Гандбол. Кубок России. Мужчины. 1/4 финала
«Динамо-Виктор» (Ставрополь) — «Чеховские медведи» (Чехов) — 25:28 (12:11).
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Илья Воробьёв побывал в гостях у «Чемпионата». Фоторепортаж из редакции А. Кержаков возглавит юношескую сборную России «Спартак» одолел «Каустик» и вышел в «Финал четырёх» мужского КР по гандболу
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