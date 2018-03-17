Гандбольный «Спартак» победил «Университет-Неву» на арене «ВТБ ледовый дворец»

МОСКВА, 17 марта. / ТАСС /. Гандболисты московского "Спартака" выиграли у санкт-петербургского клуба «Университет-Нева» в матче чемпионата России со счетом 27:26.

В концовке первого тайма за неспортивное поведение был удален до конца игры один из лидеров «Спартака» Александр Деревень . Интрига сохранялась до последних секунд встречи, однако петербургская команда не сумела добиться ничейного результата, не реализовав девятиметровый штрафной бросок.

Матч прошел на арене «ВТБ ледовый дворец». Впервые в истории чемпионата России встреча национального первенства прошла на такой вместительной арене (13 тысяч зрителей). Игру посетило более двух тысяч человек, а после встречи на большом кубе внутри арены болельщики получили возможность бесплатно посмотреть матч чемпионата России по футболу между казанским «Рубином» и московским «Спартаком».

Гандбольный «Спартак» проводит свой первый сезон в чемпионате России. В текущем сезоне первенства страны команда из-за отсутствия собственной арены принимала своих соперников на Малой спортивной арене «Лужники», во Дворце спорта «Динамо» в Крылатском и спорткомплексе «Кунцево».

Команда состоялась

Президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев отметил, что «Спартак», несмотря на отсутствие истории в гандболе, уже состоялся как команда.

"Организация шикарная, в таком зале играть одно удовольствие, — сказал Шишкарев. — Игроки у «Спартака» возрастные, но сегодня хороший матч выдал молодой Рябов. Но команда играет и через травмы, несмотря на усталость. Команда состоялась, показала себя как бригада хороших бойцов".

Также президент ФГР отметил возросший уровень конкуренции в чемпионате России. «Конкуренция у нас в чемпионате серьезная, идет борьба равных коллективов. К тому же, „Университет-Нева“ еще не сказал своего последнего слова. Такие матчи поднимают планку развития нашего гандбола», — сказал собеседник агентства.

"Спартак" занимает второе место в чемпионате страны, отставая на одно очко от подмосковной команды «Чеховские Медведи».

Принципиальная встреча «Чеховские Медведи» — «Спартак» пройдет 24 марта в Чехове. Предыдущий матч между командами завершился вничью — 31:31.