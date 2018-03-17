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Гандбольный «Спартак» победил «Университет-Неву» на арене «ВТБ ледовый дворец»
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Гандбольный «Спартак» победил «Университет-Неву» на арене «ВТБ ледовый дворец» 

ТАСС 8 часов назад
МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Гандболисты московского "Спартака" выиграли у санкт-петербургского клуба «Университет-Нева» в матче чемпионата России со счетом 27:26.
В концовке первого тайма за неспортивное поведение был удален до конца игры один из лидеров «Спартака» Александр Деревень. Интрига сохранялась до последних секунд встречи, однако петербургская команда не сумела добиться ничейного результата, не реализовав девятиметровый штрафной бросок.
Матч прошел на арене «ВТБ ледовый дворец». Впервые в истории чемпионата России встреча национального первенства прошла на такой вместительной арене (13 тысяч зрителей). Игру посетило более двух тысяч человек, а после встречи на большом кубе внутри арены болельщики получили возможность бесплатно посмотреть матч чемпионата России по футболу между казанским «Рубином» и московским «Спартаком».
Гандбольный «Спартак» проводит свой первый сезон в чемпионате России. В текущем сезоне первенства страны команда из-за отсутствия собственной арены принимала своих соперников на Малой спортивной арене «Лужники», во Дворце спорта «Динамо» в Крылатском и спорткомплексе «Кунцево».
Команда состоялась
Президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев отметил, что «Спартак», несмотря на отсутствие истории в гандболе, уже состоялся как команда.
"Организация шикарная, в таком зале играть одно удовольствие, — сказал Шишкарев. — Игроки у «Спартака» возрастные, но сегодня хороший матч выдал молодой Рябов. Но команда играет и через травмы, несмотря на усталость. Команда состоялась, показала себя как бригада хороших бойцов".
Также президент ФГР отметил возросший уровень конкуренции в чемпионате России. «Конкуренция у нас в чемпионате серьезная, идет борьба равных коллективов. К тому же, „Университет-Нева“ еще не сказал своего последнего слова. Такие матчи поднимают планку развития нашего гандбола», — сказал собеседник агентства.
"Спартак" занимает второе место в чемпионате страны, отставая на одно очко от подмосковной команды «Чеховские Медведи».
Принципиальная встреча «Чеховские Медведи» — «Спартак» пройдет 24 марта в Чехове. Предыдущий матч между командами завершился вничью — 31:31.
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