Россиянин Комличенко отличился голом в матче чемпионата Чехии

Российский нападающий чешского клуба «Млада Болеслав» Николай Комличенко отличился в матче местного чемпионата. Форвард открыл счёт на 32-й минуте в домашней игре против «Словацко». Во втором тайме гости забили ответный мяч, встреча закончилась вничью — 1:1.

Комличенко, права на которого принадлежат «Краснодару», в беседе с корреспондентом «Чемпионата» поделился впечатлениями от матча.

«Мы серьёзно готовились к этому матчу. Знали, что у соперника хорошая команда, которая просто так очки не отдаст. Сложно сказать, по делу ли в итоге ничейный результат. У них даже моментов практически не было, но мы два дня назад провели тяжёлый кубковый матч, сыграли 120 минут, поэтому во втором тайме немного «подсели».

Но в целом, считаю, мы были ближе к победе и потеряли два очка. Несмотря на то, что мы сейчас находимся в нижней части турнирной таблицы, никто и не думает о вылете в низший дивизион. Нам вполне по силам занять место в середине таблицы. Просто так получилось, что не очень удачно провели первую часть чемпионата. Сейчас стараемся исправить положение», — сказал Комличенко. В двух последних матчах чемпионата на счету Комличенко гол и две результативные передачи.