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Назначены судьи на матчи сборной России по футболу с командами Бразилии и Франции
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Назначены судьи на матчи сборной России по футболу с командами Бразилии и Франции 

ТАСС 4 часа назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 19 марта. Стали известны имена арбитров, которые будут работать на контрольных матчах сборной России по футболу с командами Бразилии и Франции. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
На матч со сборной Бразилии главным арбитром назначен белорус Алексей Кульбаков, помогать ему будут Дмитрий Жук и Олег Маслянко. Встреча пройдет на московском стадионе «Лужники» 23 марта.
На игре с командой Франции будет работать бригада во главе с литовцем Гедиминасом Мажейкой, ассистентами назначены Витаутас Шимкус и Витенис Казлаускас. Матч пройдет 27 марта в Санкт-Петербурге.
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