Денис Черышев: после матча встретимся и посмеёмся с Каземиро и Марсело

Полузащитник сборной России Денис Черышев рассказал о подготовке к товарищескому матчу с Бразилией, который состоится в Москве 23 марта.

«Травмы в защите? У нас есть игроки, которые могут заменить ребят. Никаких проблем нет, мы должны быть спокойны. Результат этих матчей будет достаточно важен, мы должны играть на победу всегда. Тем более перед чемпионатом мира, перед нашей публикой. Задача будет победить. Отношение к сборной России сейчас хорошее, нет с этим проблем. Есть ощущение, что для меня этот сбор — важный момент с точки зрения попадания в состав на чемпионат мира. Ещё будет три месяца игры в чемпионате, чтобы доказать, что я достоин. Всё ещё впереди, предстоит много работы.