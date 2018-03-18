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Саутгейт не возьмёт Баркли на чемпионат мира
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Саутгейт не возьмёт Баркли на чемпионат мира 

Евро-футбол.Ру 7 часов назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Полузащитник «Челси» Росс Баркли не поедет на чемпионат мира в Россию в составе сборной Англии.
"Думаю, Баркли просто не будет в оптимальной форме. Он перешёл в «Челси», восстановившись после серьёзной травмы, но затем провёл только несколько матчей.
Если Баркли вернётся на поле и начнёт получать постоянную игровую практику, то после чемпионата мира мы рассмотрим вариант с его возвращением в сборную Англии. Росс очень талантливый футболист, но вряд ли он успеет сыграть количество матчей, которое нужно перед таким турниром", — цитирует Саутгейта Mirror.
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