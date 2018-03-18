В Тольятти на выборы в полном составе пришли девушки сборной России по гандболу

«Я думаю, что мы должны все выступить за стабильность, за процветание нашей страны, поэтому наши девушки тоже решили отдать свои голоса», — сказал главный тренер национальной сборной России по гандболу Евгений Трефилов "Выбирая президента, мы выбираем, что будет в стране дальше и как мы будем жить", — считает Елена Уткина , вратарь национальной сборной России по гандболу. "Для каждого жителя нашей страны очень важны выборы. Мы выбираем, во-первых, будущее для нашего государства, для наших детей и будущее для нас самих", — заявила заслуженный мастер спорта по гандболу Ирина Близнова Впереди у гандболисток тренировки. 21 марта на «Лада Арене» состоится матч квалификационного турнира чемпионата Европы. Россия сыграет против Румынии.