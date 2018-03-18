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В Тольятти на выборы в полном составе пришли девушки сборной России по гандболу
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В Тольятти на выборы в полном составе пришли девушки сборной России по гандболу 

Волга Ньюс 6 часов назад
«Я думаю, что мы должны все выступить за стабильность, за процветание нашей страны, поэтому наши девушки тоже решили отдать свои голоса», — сказал главный тренер национальной сборной России по гандболу Евгений Трефилов.
"Выбирая президента, мы выбираем, что будет в стране дальше и как мы будем жить", — считает Елена Уткина, вратарь национальной сборной России по гандболу.
"Для каждого жителя нашей страны очень важны выборы. Мы выбираем, во-первых, будущее для нашего государства, для наших детей и будущее для нас самих", — заявила заслуженный мастер спорта по гандболу Ирина Близнова.
Впереди у гандболисток тренировки. 21 марта на «Лада Арене» состоится матч квалификационного турнира чемпионата Европы. Россия сыграет против Румынии.
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