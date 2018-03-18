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Россияне победили Германию в заключительном туре чемпионата Европы по регби
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Россияне победили Германию в заключительном туре чемпионата Европы по регби 

Чемпионат.com 5 часов назад
Сборная России по регби переиграла оппонентов из Германии в заключительном поединке чемпионата Европы.
Встреча, которая состоялась в Кёльне, завершилась убедительной победой гостей — 57:3. По итогам турнира россияне расположились на четвёртой строчке, набрав 10 очков в пяти встречах. Победителем турнира стала сборная Грузии, на счёту которой 23 балла.
Регби. Чемпионат Европы
5-й тур. Кёльн, Германия
Германия — Россия — 3:57 (3:33)
Итоговая таблица
1. Грузия — 23  2. Румыния — 14  3. Испания — 13  4. Россия — 10  5. Германия — 0.
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