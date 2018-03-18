Россияне победили Германию в заключительном туре чемпионата Европы по регби

Сборная России по регби переиграла оппонентов из Германии в заключительном поединке чемпионата Европы.

Встреча, которая состоялась в Кёльне, завершилась убедительной победой гостей — 57:3. По итогам турнира россияне расположились на четвёртой строчке, набрав 10 очков в пяти встречах. Победителем турнира стала сборная Грузии, на счёту которой 23 балла.

Регби. Чемпионат Европы

5-й тур. Кёльн, Германия

Германия — Россия — 3:57 (3:33)

Итоговая таблица

1. Грузия — 23 2. Румыния — 14 3. Испания — 13 4. Россия — 10 5. Германия — 0.