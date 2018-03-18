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«Метц» сыграл вничью с «Нантом» в матче чемпионата Франции
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«Метц» сыграл вничью с «Нантом» в матче чемпионата Франции 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: Газета.Ru
Встреча, прошедшая в Метце, завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев отличился Нолан Ру, а у гостей мяч забил Валентин Ронжье.
Футбол. Чемпионат Франции. 30-й тур "Метц" (Метц) — «Нант» (Нант) — 1:1 Голы: 1:0 — Ру, 12; 1:1 — Ронжье, 23
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