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Пабло Аймар: Причина победы Аргентины на ЧМ-2018? У команды есть Месси
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Пабло Аймар: Причина победы Аргентины на ЧМ-2018? У команды есть Месси 

Советский спорт 5 часов назад
Фото: Soccer News
«Я думаю, Аргентина выиграет. В этот раз у меня больше уверенности, чем в прошлые. Причины? В первую очередь то, что у команды есть Месси. Только Марадона играл на таком высоком уровне, но не так долго. Месси определяет, как закончится матч. Когда ты играешь с ним в одном команде, то хочешь побыстрее отдать ему мяч», — цитирует Аймара Marca.
Аргентинцы на групповом этапе чемпионата мира сыграют с командами: Исландии (16 июня, «Спартак»), Хорватии (21 июня, Нижний Новгород) и Нигерии (26 июня, Санкт-Петербург).
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