Пабло Аймар: Причина победы Аргентины на ЧМ-2018? У команды есть Месси

«Я думаю, Аргентина выиграет. В этот раз у меня больше уверенности, чем в прошлые. Причины? В первую очередь то, что у команды есть Месси. Только Марадона играл на таком высоком уровне, но не так долго. Месси определяет, как закончится матч. Когда ты играешь с ним в одном команде, то хочешь побыстрее отдать ему мяч», — цитирует Аймара Marca.