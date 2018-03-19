Восемнадцать гандболистов вызваны на сбор национальной команды России

ТАСС , 19 марта. Тренерский штаб мужской сборной России по гандболу под руководством Эдуарда Кокшарова назвал игроков, приглашенных на тренировочный сбор в Македонию. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гандбола России.

Сбор пройдет с 1 по 9 апреля в Скопье.

Сбор пройдет в рамках подготовки к стыковым матчам отборочного турнира чемпионата мира 2019 года против команды Чехии. Первая встреча состоится 8 июня в городе Пльзень, ответная — 12 июня в Перми.