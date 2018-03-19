Ещё
Восемнадцать гандболистов вызваны на сбор национальной команды России
Далее:
Читайте также:
Ещё

Восемнадцать гандболистов вызваны на сбор национальной команды России 

ТАСС 3 часа назад
ТАСС, 19 марта. Тренерский штаб мужской сборной России по гандболу под руководством Эдуарда Кокшарова назвал игроков, приглашенных на тренировочный сбор в Македонию. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гандбола России.
Сбор пройдет с 1 по 9 апреля в Скопье.
В сборную вызваны вратари Виктор Киреев ("Мотор", Украина), Олег Грамс ("Дюнкерк", Франция), Денис Заболотин (СКИФ); левые крайние: Тимур Дибиров ("Вардар", Македония), Роман Остащенко ("Чеховские медведи"); левые полусредние: Сергей Горбок ("Пик" Сегед, Венгрия), Виталий Комогоров ("Динамо" Бухарест, Румыния), Александр Шкуринский (БГК им. Мешкова, Белоруссия), Дмитрий Санталов ("Чеховские медведи"); разыгрывающие: Дмитрий Житников ("Пик" Сегед, Венгрия), Павел Атьман ("Ганновер-Бургдорф", Германия); линейные: Глеб Калараш ("Магдебург", Германия), Сергей Горпишин ("Римпар"/"Эрланген", Германия), Максим Михалин (СКИФ); правые полусредние: Сергей Шельменко ("Мотор", Украина), Дмитрий Киселев ("Университет-Нева"); правые крайние: Даниил Шишкарев ("Вардар", Македония), Дмитрий Ковалев ("Спартак").
Сбор пройдет в рамках подготовки к стыковым матчам отборочного турнира чемпионата мира 2019 года против команды Чехии. Первая встреча состоится 8 июня в городе Пльзень, ответная — 12 июня в Перми.
ТАСС: последние новости
Футболист Зобнин расстроен, что не сыграет против Неймара в товарищеском матче Иванова назначена на пост главного тренера женской сборной России по хоккею на траве Слуцкий прокомментирует матч между сборными России и Бразилии по футболу
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыта правда о победе СССР на ОИ-19721
Евгению Медведеву из-за медали довели до слёз2
Россияне мстят за Олимпиаду-201814
Татьяна Навка рассказала о трагедии4
Из-за поминок Табакова устроили скандал22
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
00:31
Евгению Медведеву из-за медали довели до слёз
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
00:37
Побивший бывшего чемпиона UFC Волков пожалел о концовке боя
MMA
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Хоккей
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение