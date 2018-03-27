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Бельгия разгромила сборную Саудовской Аравии в товарищеском матче
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Бельгия разгромила сборную Саудовской Аравии в товарищеском матче 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
Сборная Бельгии разгромила команду Саудовской Аравии в товарищеском матче. Встреча прошла в Брюсселе на стадионе «Руа Бодуэн» и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.
В составе бельгийской команды дублем отметился Ромелу Лукаку. Также по голу забили Миши Батшуайи и Кевин Де Брёйне.
Национальная команда Бельгии выступит на предстоящем чемпионате мира 2018 года в России в группе G, где её соперниками станут команды Панамы, Туниса и Англии. Саудовская Аравия также примет участие в турнире. Она находится в группе A вместе со сборными России, Уругвая и Египта.
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