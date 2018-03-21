Тренер «Локомотива» рассказал, какие матчи чемпионата мира он хочет посетить

"Пока ни одного билета на руках нет. Но надеюсь, что предоставят либо билеты, либо возможность их купить, все-таки я работал в свое время с национальной сборной", —цитирует Семина «Матч ТВ».

По мнению специалиста, тренерам команд чемпионата России должны предоставить возможность посетить встречи мирового первенства.

"А нет — буду искать сам. Может, в ложу к друзьям получится попасть или еще как-то. Хочется увидеть игры сборной России и матчи плей-офф вплоть до финала", — признался специалист.

Ранее Семин заявил, что ЦСКА необходимо подстроить расписание таким образом, чтобы армейцы смогли достичь успеха в Лиге Европы.