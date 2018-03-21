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Тренер «Локомотива» рассказал, какие матчи чемпионата мира он хочет посетить
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Тренер «Локомотива» рассказал, какие матчи чемпионата мира он хочет посетить 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин заявил, что еще не приобрел билеты на матчи чемпионата мира 2018 года в России, передает "Советский спорт".
"Пока ни одного билета на руках нет. Но надеюсь, что предоставят либо билеты, либо возможность их купить, все-таки я работал в свое время с национальной сборной", —цитирует Семина «Матч ТВ».
По мнению специалиста, тренерам команд чемпионата России должны предоставить возможность посетить встречи мирового первенства.
"А нет — буду искать сам. Может, в ложу к друзьям получится попасть или еще как-то. Хочется увидеть игры сборной России и матчи плей-офф вплоть до финала", — признался специалист.
Ранее Семин заявил, что ЦСКА необходимо подстроить расписание таким образом, чтобы армейцы смогли достичь успеха в Лиге Европы.
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