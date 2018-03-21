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Гандбол. Чемпионат Европы — 2018. Женщины. Россия — Румыния (прямая видеотрансляция)
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Гандбол. Чемпионат Европы — 2018. Женщины. Россия — Румыния (прямая видеотрансляция) 

Российский стадион 3 часа назад
Фото: Российский стадион
Женская сборная России по гандболу 21 и 25 марта 2018 года сыграет ключевые матчи отборочного турнира чемпионата Европы. Соперником команды под руководством Евгения Трефилова станет лидер отборочной группы команда Румынии, которую возглавляет один из сильнейших тренеров Европы испанец Амброс Мартин.
Осенью 2017 года сборная России начала отборочный турнир победой в Москве над командой Португалии (32:25, по 6 мячей в той игре забили Анна Кочетова и Ксения Макеева). Однако 30 сентября последовало сенсационное поражение от команды Австрии на выезде (25:27). В той игре феноменальную игру продемонстрировала вратарь австриек Петра Блазек. Румынки же одержали две уверенные победы над командами Австрии и Португалии и сейчас занимают первое место в группе с 4 очками. На чемпионат Европы во Франции попадают две лучшие команды из каждой отборочной группы, таким образом, матчи против Румынии становятся для россиянок по-настоящему решающими, уступить в них — значит поставить попадание на главный турнир года под очень большой вопрос.
Сборная России неоднократно играла с румынками на чемпионатах мира и Европы. Наиболее памятной игрой для болельщиков стал финал чемпионата мира 2005 года в Санкт-Петербурге, в котором сборная Трефилова победила со счётом 28:23 и второй раз в истории стала чемпионом мира. Для румынок тот финал остаётся главным достижением на чемпионатах мира за последние 45 лет.
Последняя официальная игра между сборными России и Румынии состоялась в декабре 2016 года на чемпионате Европы в Швеции. Тогда на групповом этапе команда Румынии сумела нанести поражение олимпийским чемпионкам 2016 года команде России со счётом 22:17. Великолепный матч провела вратарь сборная Румынии Дениса Деду, которая сыграет и в ближайших матчах. В атаке сборной Румынии, как это часто бывает, блистала трижды лучший игрок мира Кристина Нягу, которая и сейчас остаётся главной ударной силой своей команды.
Сборная России перед матчем с Румынией лишилась целой группы своих лидеров: из-за травм не смогут помочь команде олимпийские чемпионки Анна Вяхирева, Екатерина Ильина, Майя Петрова, а также капитан команды Анна Кочетова. Повышенная нагрузка ляжет на лидера тольяттинской «Лады» разыгрывающую Дарью Дмитриеву, которая проводит один из лучших сезонов в карьере.
Матчи также интересны противостоянием тренеров. Евгений Трефилов — единственный в истории наставник, который приводил сборную к 4 титулам чемпионов мира, а испанец Амброс Мартин — самый успешный клубный тренер мира последних лет, с ним венгерский «Дьёр» выиграл за последние пять сезонов три Лиги чемпионов.
Уже 25 марта сборные Румынии и России встретятся вновь, на этот раз в румынском городе Клуж-Напока. Завершит отборочный турнир чемпионата Европы сборная России матчами против Португалии на выезде (31 мая) и Австрии дома в Астрахани (3 июня).
Начало встречи в ледовом дворце «Лада-Арена» в 18:30 по московскому времени.
Российский стадион: последние новости
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