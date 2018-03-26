Виллиан рассказал об игре с Россией и отметил Смолова

Полузащитник лондонского «Челси» и сборной Бразилии Виллиан рассказал о контрольном матче с командой России.

"Мы знали, что они впервые играют вместе. Наша сборная приехала на матч с четким планом. Понимали, что Россия будет стараться оставлять наших игроков за линией мяча. Нашей задачей на игру было переводить мяч с одного фланга на другой. В первом тайме у нас это получалось хуже, чем во втором. Но потом удалось найти свободное пространство и забить голы", — цитирует Виллиана газета «Известия»

Он также выделил в российской команде Федора Смолова

"Смолов — отличный игрок. Он техничный, и мне очень нравится, как он играет. Думаю, ему по силам сотворить нечто особенное на чемпионате мира. Смог бы он заиграть в Англии? Конечно!" — добавил Виллиан.

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