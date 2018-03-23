Обухов: самое главное, что сборной России удалось победить Македонию

Голкипер молодёжной сборной России Игорь Обухов поделился впечатлениями от победы над командой Македонии со счётом 4:3 в рамках отборочного цикла чемпионата Европы. В этом матче в ворота российской команды были назначены два пенальти, один из которых Обухову удалось отразить.

«Прежде всего рад тому, что нам удалось взять важные три очка. Конечно, видеть в своих воротах три мяча особой радости не доставляет, несмотря на то что были назначены два пенальти. Погода, безусловно, внесла свои коррективы. В какой-то момент пошёл настолько сильный снег, что с трудом было видно разметку. Было непросто играть в такой ситуации, но, с другой стороны, все были в равных условиях. Но самое главное то, что удалось победить», — сказал Обухов в беседе с корреспондентом «Чемпионата».