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Буффон — в одном матче от попадания в тройку лидеров по играм за сборную
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Буффон — в одном матче от попадания в тройку лидеров по играм за сборную 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Фото: Soccer News
Товарищеский матч против Аргентины стал для вратаря и капитана сборной Италии Джанлуиджи Буффона 176-м. По этому показателю он занимает первое место среди действующих футболистов и четвертое в истории. Больше него сыграли только Клаудио Суарес (Мексика, 177 матчей), Мохаммед Аль-Деайя (Саудовская Аравия, 178) и Ахмед Хассан (Египет, 184). Таким образом, Буффону осталось провести одну игру для попадания в тройку и три — чтобы выйти на чистое второе место.
Дебютировал Буффон в сборной 29 октября 1997 года во встрече отборочного турнира чемпионата мира-1998 против России (1:1).
Трансляция матча Аргентина — Италия
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