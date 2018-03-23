Буффон — в одном матче от попадания в тройку лидеров по играм за сборную

Товарищеский матч против Аргентины стал для вратаря и капитана сборной Италии Джанлуиджи Буффона 176-м. По этому показателю он занимает первое место среди действующих футболистов и четвертое в истории. Больше него сыграли только Клаудио Суарес (Мексика, 177 матчей), Мохаммед Аль-Деайя (Саудовская Аравия, 178) и Ахмед Хассан (Египет, 184). Таким образом, Буффону осталось провести одну игру для попадания в тройку и три — чтобы выйти на чистое второе место. Дебютировал Буффон в сборной 29 октября 1997 года во встрече отборочного турнира чемпионата мира-1998 против России (1:1). Трансляция матча Аргентина — Италия