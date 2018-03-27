Сборная Швеции проиграла Румынии в контрольном матче

Единственный мяч в этой встрече на 57-й минуте забил нападающий Дорин Ротариу

Добавим, что сборная Швеции на чемпионате мира в России сыграет в группе с Германии, Мексики и Кореи.