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Сборная Турции взяла верх над Ирландией в контрольном матче
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Сборная Турции взяла верх над Ирландией в контрольном матче 

Советский спорт 2 часа назад
В составе турецкой сборной на 52-й минуте встречи отличился полузащитник Мехмет Топал.
Ранее сборная Норвегии разгромила на своем поле сборную Австралии со счетом 4:1.
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