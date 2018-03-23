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Филиппе Коутиньо: У России хороший уровень обороны, но игроков точно не могу выделить
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Филиппе Коутиньо: У России хороший уровень обороны, но игроков точно не могу выделить 

Советский спорт 1 час назад
Второй тайм мы играли лучше, поэтому уезжаем очень довольные. Сначала нам было сложно играть против пяти защитников, но со временем мы сделали несколько перестановок, после которых стало проще.
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Нападающим стало проще, когда сборная России опустилась немного в защиту, — цитирует Коутиньо ТАСС.
Добавим, что следующий контрольный матч сборная России проведет 27 марта в Санкт-Петербурге против команды Франции.
Как сыграла сборная России в матче с Бразилией (0:3)?
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