Филиппе Коутиньо: У России хороший уровень обороны, но игроков точно не могу выделить 

Второй тайм мы играли лучше, поэтому уезжаем очень довольные. Сначала нам было сложно играть против пяти защитников, но со временем мы сделали несколько перестановок, после которых стало проще.
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Нападающим стало проще, когда сборная России опустилась немного в защиту, — цитирует Коутиньо ТАСС.
Добавим, что следующий контрольный матч сборная России проведет 27 марта в Санкт-Петербурге против команды Франции.
Как сыграла сборная России в матче с Бразилией (0:3)?