Игрок «Амкара» Брайан Идову помог сборной Нигерии победить Польшу 

Игроки пермского «Амкара» сыграли за свои сборные в товарищеских поединках.
Брайан Идову провёл на поле все 90 минут в гостевом матче Нигерии с Польшей. Центральный защитник помог своей команде победить: африканская сборная праздновала успех с минимальным счётом 1:0 благодаря голу Мозеса с пенальти.
Почти весь матч отыграл Петар Занев в домашнем поединке болгарской сборной с командой Боснии и Герцеговины. Капитан «Амкара» провёл на поле 82 минуты, после чего его заменил Тодор Неделев. Хозяева уступили балканцам 0:1: в составе гостей отличился Кенан Кодро.
Ещё один защитник пермяков Михаил Сиваков провёл на скамейке запасных поединок белорусов со сборной Азербайджана (1:0).