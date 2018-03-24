Ещё
Игрок «Амкара» Брайан Идову помог сборной Нигерии победить Польшу
Далее:
Читайте также:
Ещё

Игрок «Амкара» Брайан Идову помог сборной Нигерии победить Польшу 

АиФ Пермь 58 минут назад
Фото: АиФ Пермь
Игроки пермского «Амкара» сыграли за свои сборные в товарищеских поединках.
Брайан Идову провёл на поле все 90 минут в гостевом матче Нигерии с Польшей. Центральный защитник помог своей команде победить: африканская сборная праздновала успех с минимальным счётом 1:0 благодаря голу Мозеса с пенальти.
Почти весь матч отыграл Петар Занев в домашнем поединке болгарской сборной с командой Боснии и Герцеговины. Капитан «Амкара» провёл на поле 82 минуты, после чего его заменил Тодор Неделев. Хозяева уступили балканцам 0:1: в составе гостей отличился Кенан Кодро.
Ещё один защитник пермяков Михаил Сиваков провёл на скамейке запасных поединок белорусов со сборной Азербайджана (1:0).
АиФ Пермь: последние новости
Известный комментатор Василий Уткин назвал «Амкар» продажным клубом «Амкар» может провести домашние игры с «Локо» и «Рубином» в Хабаровске Владимир Путин наградил пермячку, завоевавшую бронзу на Паралимпиаде
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трагедия в Милане: Загитова провалилась на ЧМ66
Тренер объяснил провал Загитовой на ЧМ19
«Играл только Акинфеев»: почему разгромили россиян39
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас15
Россия может заставить WADA «заткнуться и уйти»
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение