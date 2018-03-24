Шевченко: «Плохо контролировали мяч, но всё равно могли победить»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко проанализировал выступление своих подопечных в товарищеском поединке с Саудовской Аравией (1:1).

"У нас было достаточно моментов для победы в этом матче. Команда создала несколько голевых моментов, но я не очень доволен в том, что касается контроля игры и мяча. Мы пропустили после стандарта, потому что недостаточно хорошо контролировали игру, хотя я делал акцент на том, что нужно действовать предельно аккуратно, не терять игроков. Будем разбираться.

Но повторюсь, имели достаточно моментов и в первом, и во втором тайме, чтобы решить исход поединка в свою пользу. Я бы все равно остался недоволен контролем игры, даже если бы мы выиграли", — сказал Шевченко.

Свой следующий матч сборная Украины сыграет против Японии 27 марта.