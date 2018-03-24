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Шевченко: «Плохо контролировали мяч, но всё равно могли победить»
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Шевченко: «Плохо контролировали мяч, но всё равно могли победить» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко проанализировал выступление своих подопечных в товарищеском поединке с Саудовской Аравией (1:1).
"У нас было достаточно моментов для победы в этом матче. Команда создала несколько голевых моментов, но я не очень доволен в том, что касается контроля игры и мяча. Мы пропустили после стандарта, потому что недостаточно хорошо контролировали игру, хотя я делал акцент на том, что нужно действовать предельно аккуратно, не терять игроков. Будем разбираться.
Но повторюсь, имели достаточно моментов и в первом, и во втором тайме, чтобы решить исход поединка в свою пользу. Я бы все равно остался недоволен контролем игры, даже если бы мы выиграли", — сказал Шевченко.
Свой следующий матч сборная Украины сыграет против Японии 27 марта.
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