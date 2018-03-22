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Сборная России сыграет в белой форме против Бразилии (фото)
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Сборная России сыграет в белой форме против Бразилии (фото) 

Советский спорт 22 марта 2018
Фото: Советский спорт
Россияне выйдут на поле в белой форме, вратарский комплект — зеленый. Бразильцы сыграют в синей экипировке, вратарь в черной.
Матч между командами состоится 23 марта в «Лужниках». «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи в 19:00 мск.
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