Сборная России сыграет в белой форме против Бразилии (фото)

Россияне выйдут на поле в белой форме, вратарский комплект — зеленый. Бразильцы сыграют в синей экипировке, вратарь в черной.

Матч между командами состоится 23 марта в «Лужниках». «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи в 19:00 мск.