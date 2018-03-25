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Александр Григорян: Много лет восхищаюсь игрой команды «Спартака-2»
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Александр Григорян: Много лет восхищаюсь игрой команды «Спартака-2» 

Советский спорт 2 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
«В первом тайме „Спартак-2“ переиграл нас по всем статьям. Ребята быстро комбинируют. Даже без четырех футболистов в основного состава. То, что команда перейдет на игру в три защитника, для нас было сюрпризом. Ни в одном матче в первенстве „Спартак-2“ так не играл. И к этому фактору мы тоже привыкали. Я уже много лет восхищаюсь игрой команды „Спартака-2“, и не я один. Мне в прошлом году присылали ролик, где болельщики „Луча“ после матча хлопают спартаковцам за игру. Мне кажется, что ничего подобного не было даже когда мы здесь на кубок обыграли „Рубин“. Ни одна команда, включая те, которые выходят в премьер-лигу, в комбинационной игре не могут сравниться со „Спартаком-2“. Это другая ментальность», — цитирует Григоряна пресс-служба ФНЛ.
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