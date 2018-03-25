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«Динамо-Виктор» и «Мадейра» сыграли вничью в первом четвертьфинале Кубка вызова
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«Динамо-Виктор» и «Мадейра» сыграли вничью в первом четвертьфинале Кубка вызова 

Чемпионат.com 55 минут назад
Гандболисты ставропольского «Динамо-Виктора» на своей площадке сыграли вничью с португальской «Мадейрой» в первом четвертьфинальном матче Кубка вызова. Встреча завершилась со счетом 27:27. В ходе встречи российский дебютант еврокубков вынужден был отыгрываться в противостоянии с аутсайдером чемпионата Португалии. Самым результативным в составе хозяев стал Антон Отрезов, забивший 9 мячей.
Ответный матч команды проведут на площадке «Мадейры» 31 марта.
Гандбол. Кубок вызова. Мужчины. 1/4 финала. Первый матч. Будённовск
«Динамо-Виктор» (Россия) — «Мадейра» (Португалия) — 27:27 (12:14).
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