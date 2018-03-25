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Станимир Стоилов: «Ивелин Попов — самый классный игрок сборной Болгарии»
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Станимир Стоилов: «Ивелин Попов — самый классный игрок сборной Болгарии» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Главный тренер сборной Казахстана Станимир Стоилов перед товарищеским матчем со сборной Болгарии назвал полузащитника «Рубина» Ивелина Попова самым классным игроком в составе соперника. Матч между этими командами состоится 26 марта в венгерском Фельчуте.
— Честно говоря, сейчас в сборной Болгарии нет игроков уровня Бербатова, Петрова, которые были раньше… — передает Sport.kz слова Стоилова. — Сейчас, я думаю, самый авторитетный и классный игрок болгарской команды — это Попов, который был в "Спартаке", а сейчас — в «Рубине». Он долго играет за сборную, у него есть большой опыт, отличные качества. Сегодня у болгар больше командная игра, чем звезды. В прошлом цикле Болгария успела дома обыграть и Швецию, и Голландию, и Белоруссии — команда была очень близка к выходу на чемпионат мира. Тренер показал, что он сделал команду хорошего уровня без звезд.
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