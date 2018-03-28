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Канте: сборная Франции входит в число явных фаворитов ЧМ-2018
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Канте: сборная Франции входит в число явных фаворитов ЧМ-2018 

Газета.Ru 28 марта 2018
Фото: РИА Новости
Полузащитник лондонского «Челси» и сборной Франции по футболу Н'Голо Канте выразил мнение, что его национальная команда является одной из тех, кто претендует на победу на чемпионате мира 2018 года.
"Мы не единственный и главный фаворит, но, конечно, я считаю, что Франция входит в число нескольких явных фаворитов чемпионата мира. У нас ведь действительно очень крутая команда! К тому же мы располагаем временем, чтобы еще улучшить нашу игру и взаимодействия. Мы проведем еще несколько товарищеских матчей в рамках подготовки к мундиалю. На мой взгляд, нам еще есть, над чем поработать, и мы будем продолжать упорно трудиться", — сказал Канте в беседе с корреспондентом "Газеты.Ru" Эльвирой Харуновой.
Сборная Франции сыграет на чемпионате мира — 2018 в группе С с командами Австралии, Перу и Дании.
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