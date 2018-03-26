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Капитан сборной Латвии — о проигрыше Гибралтару: ниже падать уже некуда
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Капитан сборной Латвии — о проигрыше Гибралтару: ниже падать уже некуда 

Чемпионат.com 58 минут назад
Вратарь и капитан сборной Латвии Андрис Ванин прокомментировал поражение команды в товарищеском матче с Гибралтаром (0:1).
«Прежде всего хотел бы извиниться перед нашими болельщиками за игру и результат в этом матче. Ниже падать уже некуда. В то же время хочу сказать спасибо тем, кто пришёл на стадион и смотрел матч по телевидению. Спасибо за вашу поддержку! К сожалению, мы вас подвели, однако прошу не так резко критиковать конкретных игроков. Ответственность за результат несёт вся команда», — цитирует Ванина официальный сайт Федерации футбола Латвии.
Победа над Латвией стала второй в истории национальной команды Гибралтара.
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