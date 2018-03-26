Капитан сборной Латвии — о проигрыше Гибралтару: ниже падать уже некуда

Вратарь и капитан сборной Латвии Андрис Ванин прокомментировал поражение команды в товарищеском матче с Гибралтаром (0:1).

«Прежде всего хотел бы извиниться перед нашими болельщиками за игру и результат в этом матче. Ниже падать уже некуда. В то же время хочу сказать спасибо тем, кто пришёл на стадион и смотрел матч по телевидению. Спасибо за вашу поддержку! К сожалению, мы вас подвели, однако прошу не так резко критиковать конкретных игроков. Ответственность за результат несёт вся команда», — цитирует Ванина официальный сайт Федерации футбола Латвии.

Победа над Латвией стала второй в истории национальной команды Гибралтара.