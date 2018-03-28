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Сборная Хорватии одолела Мексику благодаря голу Ракитича с пенальти
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Сборная Хорватии одолела Мексику благодаря голу Ракитича с пенальти 

Газета.Ru 13 минут назад
Фото: Газета.Ru
Сборная Хорватии по футболу одержала победу над командой Мексики в контрольном матче. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу хорватов, сообщает ТАСС.
Автором единственного гола в матче стал полузащитник «шашечных» Иван Ракитич, который реализовал пенальти на 62-й минуте.
Сборная Хорватии сыграет на чемпионате мира 2018 года в России и выступит в группе D с командами Аргентины, Исландии и Нигерии. Мексиканские футболисты сыграют в группе F со сборными Германии, Швеции и Южной Кореи.
Товарищеские матчи (сборные) Мексика — Хорватия — 0:1 Голы: 0:1 — Ракитич (пен) — 62
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