Сборная Хорватии одолела Мексику благодаря голу Ракитича с пенальти

Сборная Хорватии по футболу одержала победу над командой Мексики в контрольном матче. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу хорватов, сообщает ТАСС

Автором единственного гола в матче стал полузащитник «шашечных» Иван Ракитич , который реализовал пенальти на 62-й минуте.

Сборная Хорватии сыграет на чемпионате мира 2018 года в России и выступит в группе D с командами Аргентины, Исландии и Нигерии. Мексиканские футболисты сыграют в группе F со сборными Германии, Швеции и Южной Кореи.

Товарищеские матчи (сборные) Мексика — Хорватия — 0:1 Голы: 0:1 — Ракитич (пен) — 62