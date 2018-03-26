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Сборная Болгарии обыграла Казахстан, Ивелин Попов забил с пенальти
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Сборная Болгарии обыграла Казахстан, Ивелин Попов забил с пенальти 

Чемпионат.com 46 минут назад
Сборная Болгарии одержала победу над Казахстаном в товарищеском матче. Встреча прошла в Фельчуте (Венгрия) на стадионе «Панчо Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Петара Хубчева.
В середине первого тайма арендованный «Рубином» у «Спартака» полузащитник Ивелин Попов вывел болгарскую команду вперёд, реализовав пенальти. На 55-й минуте Еркебулан Тунгышбаев сравнял счёт. В концовке Николай Бодуров принёс болгарам победу.
Напомним, сборные Болгарии и Казахстана по итогам квалификации не смогли выйти на чемпионат мира — 2018 в России.
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