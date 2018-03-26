Сборная Болгарии обыграла Казахстан, Ивелин Попов забил с пенальти

Сборная Болгарии одержала победу над Казахстаном в товарищеском матче. Встреча прошла в Фельчуте (Венгрия) на стадионе «Панчо Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Петара Хубчева.

Напомним, сборные Болгарии и Казахстана по итогам квалификации не смогли выйти на чемпионат мира — 2018 в России.