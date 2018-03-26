Нападающий сборной Франции Товен не сыграет с Россией из-за травмы

Нападающий сборной Франции Флориан Товен не примет участия в товарищеском матче с командой России из-за травмы. Об этом сообщает ТАСС.

По информации пресс-службы французской команды, у футболиста диагностирована травма подколенного сухожилия левой ноги.

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам не стал никого вызывать на замену форварду.

Контрольный матч с командой Франции состоится 27 марта в Санкт-Петербурге. Начало в 18:50 (мск).