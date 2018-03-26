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Нападающий сборной Франции Товен не сыграет с Россией из-за травмы
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Нападающий сборной Франции Товен не сыграет с Россией из-за травмы 

Газета.Ru 15 часов назад
Фото: Газета.Ru
Нападающий сборной Франции Флориан Товен не примет участия в товарищеском матче с командой России из-за травмы. Об этом сообщает ТАСС.
По информации пресс-службы французской команды, у футболиста диагностирована травма подколенного сухожилия левой ноги.
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам не стал никого вызывать на замену форварду.
Контрольный матч с командой Франции состоится 27 марта в Санкт-Петербурге. Начало в 18:50 (мск).
Ранее сообщалось, что полузащитник сборной России Далер Кузяев покинул расположение национальной команды.
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