Муслин: с Россией французы захотят реабилитироваться за поражение от Колумбии 

Бывший главный тренер французских клубов «Бордо», «Ланс» и «Ле Ман» Славолюб Муслин поделился ожиданиями от контрольного матча между сборными России и Франции, который пройдёт сегодня, 27 марта, в Санкт-Петербурге.
«Франция обладает большим числом хороших молодых футболистов, играющих в ведущих клубах Европы. На чемпионате мира эта команда способна дойти как минимум до полуфинала. В матче с Колумбией они вели 2:0, но расслабились и проиграли. После той игры Дешам обиделся на команду, так что в игре с Россией французы захотят реабилитироваться.
Думаю, «трёхцветные» выиграют. Они явные фавориты матча. У России сейчас нет сильной команды. Конечно, в контрольных матчах главное — опыт, но и результат важен в каждой игре. Нужно привыкать выигрывать», — сказал Муслин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.