Муслин: с Россией французы захотят реабилитироваться за поражение от Колумбии

Бывший главный тренер французских клубов «Бордо», «Ланс» и «Ле Ман» Славолюб Муслин поделился ожиданиями от контрольного матча между сборными России и Франции, который пройдёт сегодня, 27 марта, в Санкт-Петербурге.

«Франция обладает большим числом хороших молодых футболистов, играющих в ведущих клубах Европы. На чемпионате мира эта команда способна дойти как минимум до полуфинала. В матче с Колумбией они вели 2:0, но расслабились и проиграли. После той игры Дешам обиделся на команду, так что в игре с Россией французы захотят реабилитироваться.