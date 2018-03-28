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Гаджиев: на ЧМ-2018 сборная России должна выиграть один-два матча
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Гаджиев: на ЧМ-2018 сборная России должна выиграть один-два матча 

Чемпионат.com 3 часа назад
Фото: LiveSport.Ru
Бывший главный тренер пермского «Амкара» Гаджи Гаджиев поделился мнением о товарищеских матчах россиян с командами Бразилии и Франции. Оба из них закончились поражением (0:3; 1:3).
«Возможности команды зависят от класса подобранных футболистов. Игроки сборной России стараются и физически готовы. В концовке матча с Францией ребята добавили. Уровень игроков нашей сборной хороший, но игроки соперников на голову выше. Взгляните на трансферные цены наших футболистов. Они гораздо ниже, чем у сборных, с которыми мы играли. Но даже по такой игре можно было выигрывать.
На сегодняшний день мы сыграли ниже своего уровня. Одна из главных причин поражения от бразильцев — попытка сыграть с ними в открытый футбол. Первый тайм с бразильцами был на уровне наших возможностей. Во второй половине матча мы пошли в атаку, и бразильцы получили пространство. Отсюда контратаки: мы не успевали вернуться в оборону. В среднем за прошедшие товарищеские игры мы пропускаем три мяча, а у нас нет игроков такого класса, чтобы мы сами могли забивать четыре. У нас есть группа игроков, которые хорошо играют в атаке: Смолов, Головин. При этом нам важно грамотно играть в обороне. Нужно играть так, как играли первый тайм со сборной Бразилии. Будем надеяться, что последние поражения не надломили игроков, а закалили. О наших футболистах говорит одна пословица: «Один битый двух небитых стоит».
На чемпионате мира мы должны суметь подстроиться под соперника: где-то суметь сыграть первым номером, а где-то — отойти и сыграть от обороны. В групповых матчах чемпионата мира будет всё зависеть от того, насколько организованно мы к ним подойдём. Одну-две игры должны выигрывать», — сказал Гаджи Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Изотовым.
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