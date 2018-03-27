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Андрей Шевченко: Я в целом доволен игрой сборной Украины
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Андрей Шевченко: Я в целом доволен игрой сборной Украины 

Советский спорт 3 часа назад
Фото: Soccer News
Сборная Украины добилась победы в товарищеском матче с Японией
Сборная Украины одержала победу над Японией (2:1) в товарищеском матче.
«В матче с Японией значительно улучшились связи в середине поля. Но все же они не были на том уровне, который бы удовлетворил нас на сто процентов. Над этим надо работать. Но, к сожалению, тренер сборной не имеет для этого достаточно времени. Четыре месяца — это долгий период. Футболисты выступают за разные клубы, применяют разную тактику. Клубные тренеры предъявляют к ним разные требования.
Не буду комментировать персональные действия игроков. Я доволен игрой команды в целом. Второй матч уже был лучше предыдущего в плане контроля мяча и контроля игры, как я уже говорил, кроме момента с пропущенным голом и последних минут, когда мы сами усложнили себе задачу. Хотя на протяжении почти всего поединка мы контролировали ход игры, создавали моменты, могли забить больше, чем два мяча», — приводит слова Шевченко пресс-служба Федерации футбола Украины.
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