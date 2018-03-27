Андрей Шевченко: Я в целом доволен игрой сборной Украины

Сборная Украины добилась победы в товарищеском матче с Японией

Сборная Украины одержала победу над Японией (2:1) в товарищеском матче.

«В матче с Японией значительно улучшились связи в середине поля. Но все же они не были на том уровне, который бы удовлетворил нас на сто процентов. Над этим надо работать. Но, к сожалению, тренер сборной не имеет для этого достаточно времени. Четыре месяца — это долгий период. Футболисты выступают за разные клубы, применяют разную тактику. Клубные тренеры предъявляют к ним разные требования.