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Эксперт: избежать провала с Бразилией и Францией было сложно
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Эксперт: избежать провала с Бразилией и Францией было сложно 

Газета.Ru 52 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Бывший нападающий сборной России по футболу и экс-тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко поделился мнением о результатах контрольных матчей, в которых россияне проиграли Бразилии и Франции.
"Россия почти на равных отыграла первый тайм с Бразилией и первые полчаса с Францией. Потом последовали провалы, но избежать этого с такими противниками сложно. Хорошо, что мы проверили себя на таком уровне. Теперь перед стартом мундиаля важно весной и летом отработать взаимодействия в матчах с Австрией и Турцией. Эти соперники уже сопоставимы по уровню с теми, что будут в нашей группе на турнире. Именно после этих матчей станут окончательно ясны наши перспективы", — цитирует Кириченко газета «Известия».
Российская сборная проиграла Бразилии со счетом 0:3, а Франции — 1:3. Следующая контрольная игра запланирована на 30 мая: россияне сыграют с командой Австрии. Товарищеский матч с Турцией запланирован на 5 июня.
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