В последнем товарищеском матче перед ЧМ-2018 сборная России снова проиграла, на этот раз Франции — 1:3. Килиан Мбаппе стал самым молодым автором дубля в послевоенной истории французской сборной. Поль Погба забил пушечным ударом со штрафного. В составе нашей сборной единственный гол забил Федор Смолов. В прошлый раз Россия и Франция играли на «Стад де Франс» перед Евро-2016 (4:2). За нашу команду тогда забили Кокорин и Жирков.
Что почитать о матче Россия — Франция:Фоторепортаж с матча Россия — Франция