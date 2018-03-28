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«Если сборная России проиграет — сбрею усы!» Самые красивые болельщицы на «Крестовском»
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«Если сборная России проиграет — сбрею усы!» Самые красивые болельщицы на «Крестовском» 

SPORT24.ru 1 час назад
Фото: SPORT24.ru
В последнем товарищеском матче перед ЧМ-2018 сборная России снова проиграла, на этот раз Франции — 1:3. Килиан Мбаппе стал самым молодым автором дубля в послевоенной истории французской сборной. Поль Погба забил пушечным ударом со штрафного. В составе нашей сборной единственный гол забил Федор Смолов. В прошлый раз Россия и Франция играли на «Стад де Франс» перед Евро-2016 (4:2). За нашу команду тогда забили Кокорин и Жирков.
Что почитать о матче Россия — Франция:Фоторепортаж с матча Россия — Франция
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